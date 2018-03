No Google, brasileiros querem saber quem é Lollapalooza

São Paulo – O Google revelou nesta semana quais foram as perguntas mais buscadas pelos brasileiros sobre o Lollapalooza 2018, festival de música que começa nesta sexta-feira (23) e segue até domingo (25), em São Paulo.

E, curiosamente, uma das cinco questões mais pesquisadas pelos internautas que têm interesse no festival foi: “Quem é Lollapalooza?” (Confira a lista completa no fim do texto).

Para quem quer saber de fato a origem do termo e por que ele batizou um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, há tanto definições em dicionários da língua inglesa como uma história prosaica, contada pelo próprio fundador do evento, o músico Perry Farrel.

Vamos, primeiramente, à definição semântica. Segundo o dicionário Oxford, lollapalooza é “uma pessoa ou uma coisa que é particularmente impressionante ou atrativa”. Um exemplo de emprego? “Isto é um lollapalooza, assim como todos os seus outros livros”.

Já de acordo com o Merriam-Webster, a palavra representa “algo ou alguém que é extraordinariamente impressionante; um exemplo excepcional”. A publicação oferece outro contexto em que a palavra pode ser usada: “um aniversário enorme que promete ser um lollapalooza de festa”.

Ambos os dicionários lembram que a palavra antecede (e muito) a criação do festival, concebido em 1990 como uma turnê de despedida da banda Jane’s Addiction, nos Estados Unidos. Segundo o Merriam-Webster, a palavra existe desde, pelo menos, a década de 1890, embora etimologistas não saibam ao certo quando e onde se deu seu primeiro uso. No inglês, ela tem sentido semelhante a outras expressões informais como humdinger e doozy.

A palavra é ocasionalmente usada, também, como um sinônimo para uma mão inventada em um jogo de cartas, ou um “blefe”, no jargão brasileiro. No inglês, a grafia da palavra também já apresentou variações: lallapalooza, lalapalooza e lollapaloosa e até lalapaloozer estão entre os registros.

Ainda segundo o dicionário, o cartunista americano premiado com o Pulitzer em 1948, Rube Goldberg, ajudou a popularizar o termo com a protagonista de um se seus quadrinhos da década de 1930, a personagem “Lala Palooza”. Lala era, em essência, descrita como uma mulher rica (mas não muito brilhante) que mergulhava em vários tipos de aventura com seu irmão, Vince Doolittle.

Lala Palooza, de Rube Goldberg Lala Palooza, de Rube Goldberg

Talvez o desenho tenha influenciado de alguma forma o nome de batismo do festival. Isso porque Farrel afirmou algumas vezes que ouviu o termo em um filme dos Três Patetas e gostou de sua sonoridade. Mas, até hoje, ninguém conseguiu encontrar alguma passagem em que a palavra tenha sido de fato mencionada. Michael Ray, editor assistente da Encyclopedia Britannica Inc., é um dos críticos de tal versão.

“A história que Perry vem compartilhando com as pessoas há anos é que ele ouviu Moe [Howard, ator e comediante] dizer a palavra nos Três Patetas, mas muito tempo foi investido para investigar se o episódio de fato ocorreu. Até onde eu sei, ninguém encontrou de fato uma fonte”, afirmou em entrevista ao Chicago Tribune. Mesmo assim, Ray cogita que a palavra e o episódio em questão possam ter ocorrido. Onde? Ele ri: “Na cabeça do próprio Farrel”.

Confira, a seguir, as buscas mais feitas por brasileiros sobre o festival.