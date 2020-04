No Dia Mundial da Dança, aulas online e documentários gratuitos

O Dia Mundial da Dança, comemorado hoje (29) e instituído pela Unesco em 1982, traz aos entusiastas e interessados aulas online e filmes para ver de graça em casa durante essa quarentena provocada pela pandemia do coronavírus.

No Brasil, a Escola do Teatro Bolshoi promove aulas de dança em sua conta no Instagram. Com programação até 1º de maio, a instituição terá lives com nomes como Gustavo Côrtes, Jomar Mesquita e Bruna Gaglianone. Hoje, a aula é de dança contemporânea, às 10h, com Jovani Furlan, solista do New York City Ballet. Amanhã (30) às 14h, Jhean Alex, diretor artístico do Raça Cia. De Dança, dá aula de dança clássica.

A Vila das Artes, no Ceará, transmite espetáculos, lançamentos de cursos online e entrevistas como coreógrafos. Hoje, às 10h, a instituição lança em seu canal no YouTube o espetáculo “8 Pontos”. Amanhã, também às 10h, apresenta o vídeo do espetáculo “Fortaleza em Monoblocos”.

Na plataforma Airbnb, no programa Experiências Online, anfitriões ao redor do mundo oferecem aulas ao vivo pagas (é preciso fazer agendamento prévio). Por R$ 53 por pessoa, é possível ter uma aula de tango argentino de uma hora com Luciana, de Buenos Aires. Já Eva, de Sevilla, oferece aula de flamenco, de uma hora, por R$ 63.

Já na plataforma Red Bull TV, é possível encontrar séries e documentários sobre danças urbanas, disponíveis para streaming gratuito. Em “Shake the Dust”, o documentário do diretor e jornalista Adam Sjöberg e do rapper Nasir “Nas” Jones mostra a realidade de dançarinos de breaking que vivem em áreas de conflito, como Iêmen, Uganda, Colômbia e Camboja. Outro exemplo é “Breaking the Beat: In the Bronx”, onde E-Man e Alien Ness se encontram para contar a história do breaking e dos break dancers, estilo surgido no bairro de Nova York nos anos 1970.