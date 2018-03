No Dia da Felicidade, segredo é escolher viagens perfeitas

Fazer o que mais se ama: este é o segredo da felicidade. O simples ensinamento é uma das motivações entre cidadãos do mundo inteiro nesta terça-feira (20), data em que é celebrado o “Dia Internacional da Felicidade”.

De acordo com uma pesquisa feita pelo site “lastiminute.com”, para alegrar a vida, 60% dos europeus precisam de um cartão de embarque e um avião pronto para ir ao próximo destino. Um em cada três cidadãos acreditam que viajar é o que traz felicidade.

Entre os italianos, o número sobe para 67%, enquanto que os espanhóis e os irlandeses atingem 64% e os britânicos 58%. Os alemães, por sua vez, acreditam que a felicidade é estar na companhia das pessoas que amam. Somente 43% querem experimentar novas experiências em viagens.

Segundo o estudo, a maioria dos italianos considera a viagem uma maneira de aprender sempre algo novo sobre cultura e tradições.

Já o espanhóis, um em cada dois vê oportunidade para nutrir sua inteligência. Os franceses preferem viver aventuras emocionantes, enquanto que os irlandeses (53%) e ingleses (45%) estão dispostos a viver tudo de novo. Holandeses (40%) e alemães (33%) se satisfazem com a conquista de laços de amizade.

Mas cada um tem o seu próprio passaporte para felicidade e cada país tem seus particularidades. Por isso, o site listou os 10 destinos indicados pelo viajantes europeus para curtir os dias mais felizes de sua vida.

Veja a lista completa

1.Estados Unidos: As luzes da Big Apple, as subidas e descidas de San Francisco, as longas praias californianas, a diversão louca de Las Vegas. Este são alguns dos motivos que fazem os Estados Unidos ser um dos destinos mais desejados.

2.Espanha: Este é um dos destinos mais difíceis de não ficar fascinado pela mistura da cultura árabe e ocidental, entre o antigo e o moderno.

3.Itália: Este é um dos países mais procurados e desejados do mundo. A comida, clima, hospitalidade italiana e as belezas naturais e artísticas são bons motivos para qualquer turista escolher essa nação como seu destino feliz. Do Vale d’Aosta à Sicília, a Itália oferece uma herança verdadeiramente única: entre montanhas e colinas, lagos e mar, cidades de arte e vilas medievais, há belezas para todos os gostos.

4.Ilhas Maurício: A bela ilha do Oceano Índico é um dos destinos para a descoberta de paisagens maravilhosas. As praias com areias brancas e águas cristalinas são de tirar o fôlego de qualquer pessoa.

5.França: Um passeio á sombra da Torre Eiffel, um gole do vinho Pinot Noir entre os vinhedos da região da Borgonha, uma parada no paraíso das Dunes do Pilat torna a França um dos lugares mais felizes para se visitar.

6.Austrália: De grandes cidades como Sidney até a Grande Barreira de Corais, um dos mais extensos recifes do planeta. A Austrália é inovação, mas também tradição e natureza exuberante, o que a torna o destino dos sonhos.

7.Japão: Das mil luzes de Tóquio ao silêncio de Quioto: o Japão é o destino ideal para aqueles que amam a tecnologia, mas também estão à procura de história e tradições profundas.

8.Nova Zelândia: A Nova Zelândia é, de fato, uma terra com paisagens encantadoras para se visitar, inclusive é possível relaxar nas praias desertas, em companhia da vida selvagem do local.

9.Reino Unido: Música, compras, cultura e natureza: desde a caótica Londres até a Universidade de Oxford, o Reino Unido é um território a ser descoberto.

10.Grécia: Um mergulho no berço da civilização ocidental. Entre o mito e a realidade, a Grécia está pronta para receber turistas com a fascinante Acrópole, símbolo da capital de Atenas, os restos de Olympia, a cidade que viu o nascimento das Olimpíadas, e o Palácio de Cnossos de Creta. Além disso, a diversão é garantida nas muitas ilhas gregas de belezas exuberantes.

O Dia da Felicidade é celebrado anualmente no dia 20 de março desde 2012. A data foi criada pela assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que reconheceu a relevância da felicidade e do bem-estar como metas universais e inspirações para políticas públicas em todo o planeta.