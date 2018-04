No Coachella, Beyoncé surpreende ao reunir grupo Destiny’s Child

A cantora Beyoncé retornou aos palcos de forma grandiosa no sábado à noite, no festival Coachella, com direito a uma reunião do grupo Destiny’s Child.

Diante de mais de 100.000 pessoas no festival organizado no deserto da Califórnia, a superestrela do pop foi o grande nome do evento e encerrou uma pausa de um ano na carreira, iniciada após dar à luz a gêmeos.

No final da apresentação, o marido de Beyoncé, o rapper Jay-Z, subiu ao palco para a canção “Deja Vu”.

Após uma pequena pausa, com direito a um áudio do ensaio da escritora Chimamanda Ngozi Adichie “Sejamos Todos Feministas”, Beyoncé retornou ao palco ao lado das companheiras do Destiny’s Child.

Ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, Beyoncé interpretou três canções do grupo, incluindo “Say My Name”.

Este foi o primeiro reencontro do grupo desde o show do intervalo do Super Bowl de Beyoncé em 2013.