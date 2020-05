No aniversário de Interlagos, um mural em homenagem a Ayrton Senna

A Fórmula 1 pretende retomar sua “nova vida normal” em menos de dois meses: o primeiro GP de 2020 já tem até data anunciada, no circuito de Red Bull Ring, na Áustria, em 5 de julho, com portões fechados. O restante do calendário, no entanto, segue em aberto e isso inclui o Grande Prêmio Brasil – previsto ainda na data de 15 de novembro, no palco tradicional de Interlagos, que hoje completa exatos 80 anos.

Para comemorar os 80 anos do autódromo, um dos destaques será a inauguração do novo mural desenhado pelo artista Eduardo Kobra em homenagem a Ayrton Senna, destacando sua vitória histórica na prova de 1991, quando guiou apenas com a sexta marcha nas voltas finais.

O painel, na foto acima, será apresentado às 17 horas, por meio de uma live nas páginas oficiais de Senna no Facebook e no Instagram. A Secretaria Municipal de Turismo, responsável pela gestão do local, cedeu uma empena no local para a realização da obra, que tem 27 metros de altura por 10 metros de largura. Senna é uma das grandes referências de Kobra. É o “personagem” que mais aparece nas obras do conhecido artista urbano brasileiro.

Senna fez história no Autódromo de Interlagos com duas notáveis conquistas na F-1, em 1991 e 1993. Mas muito antes, de 1940 a 1990, foi neste seletivo traçado de quase 8 km (reduzido a 4,3 km após reforma em 1990) onde a história do automobilismo brasileiro começou a decolar rumo ao sucesso nas pistas do planeta. Até hoje, além da F1, a pista é palco da formação de novos talentos, com espaços como o kartódromo e categorias de base do automobilismo.

A história da pista começou a saltar aos olhos do mundo quando Emerson Fittipaldi passou a ganhar as provas de Fórmula 1 e seus dois títulos mundiais, em 1972 e 1974. E teria o auge nos anos 1980/90, com Nelson Piquet e Senna praticando um domínio histórico do Brasil na categoria: seis títulos em dez anos, entre 1981 e 1991. Questionado uma vez pela reportagem de EXAME, o tricampeão Jackie Stewart arriscou um palpite para essa supremacia. “Deve ter alguma coisa na água”, brincou, na ocasião. Mas a resposta certa é uma só: Interlagos.

O Brasil não tem novos pilotos no grid da Fórmula 1 neste início dos anos 2020. Mas Interlagos cumpre o papel de manter o país no mapa da modalidade — literalmente. Na economia, a pista paulistana projeta o Brasil internacionalmente ao ser a sede do maior evento esportivo do País, movimentando mais de 361 milhões de reais, segundo a SPTuris, empresa municipal de turismo que administra o autódromo em divulgação no último GP Brasil de Fórmula 1, em novembro de 2019.

Neste ano, a F1 no Brasil enfrenta ainda outro desafio para além das pistas: o contrato com Interlagos termina no fim de 2020. O presidente Jair Bolsonaro chegou a aventar o desejo de que um Grande Prêmio fosse feito no Rio. Com a Fórmula 1 ainda parada pelo coronavírus, as negociações para a renovação do evento em São Paulo precisarão acontecer nos próximos meses.