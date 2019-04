Nissan Tiida Sedan 2013 chega às lojas

São Paulo – A Nissan anunciou, nesta quarta-feira, que o Tiida Sedan 2013 já está disponível nas concessionárias da marca. Com preço sugerido de R$ 45.590, o sedã passa a contar com rodas de liga leve aro 15 como item de série.

Equipado com motor 1.8 16V, o modelo possui câmbio manual de seis marchas, airbag duplo, direção elétrica, ar-condicionado, travas, retrovisores e vidros das quatro portas com acionamento elétrico.

Entre outros itens de série, o Tiida conta com alarme por controle remoto, abertura interna do tanque de combustível, computador de bordo e ajuste de altura do banco do motorista.