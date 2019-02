Nirvana e Kiss entram para o Hall da Fama do rock

Nova York – A banda grunge Nirvana, os roqueiros extravagantes do Kiss, a cantora country Linda Ronstadt e os campeões na parada Hall and Oates estão entre os artistas que irão para o Hall da Fama do Rock and Roll nesta quinta-feira, em uma cerimônia marcada pela expectativa de que muitos dos homenageados não vão fazer shows ou sequer aparecer no local.

Linda, que revelou no ano passado que está em tratamento contra o mal de Parkinson, não vai participar, e nem os membros do Kiss nem os sobreviventes do Nirvana – o fundador Kurt Cobain cometeu suicídio em 1994, aos 27 anos – devem fazer shows.

Sobram então apenas os cantores e compositores britânicos Peter Gabriel e Cat Stevens, e o duo Hall and Oates em possíveis performances, embora Chris Martin, Glenn Frey, Michael Stipe, Questlove, Bruce Springsteen, Peter Asher e Tom Morello estejam na programação, não necessariamente para se apresentarem.

Stevens, que passou a chamar-se Yusuf Islam, confirmou presença há poucos dias, pois teve problemas para conseguir um visto de viagem em Londres. Sua inserção no Hall da Fama do rock, escreveu ele na edição atual da revista Rolling Stone, “sem dúvida, fará muito para curar as cicatrizes que muitos anos de separação têm causado e ajudar a reconectar as pessoas com o meu legado, que ainda fala alto e claro na minha música“.

E isso pode sinalizar um retorno aos holofotes para o cantor de “Wild World”, “Peace Train” e “Moon Shadow”, depois de décadas sem se apresentar.