Nike apresenta nova collab com Undercover e estilista Jun Takahashi

São Paulo – Com o slogan “Fazemos barulho, não roupas”, a Nike lançou mais uma collab com a Undercover, em coleção inédita.

Entre as novidades de Nike e de Jun Takahashi, estilista à frente da grife japonesa, estão os tênis Airmax 720 e Nike x Undercover React Boot e uma linha com casaco, moletom com capuz, calça cargo, camiseta com bolso canguru e camiseta de manga curta.

Os tênis apareceram primeiro nas passarelas de Paris. O Nike x Undercover React Boot conta com a tecnologia Nike Air Pressure. Já o Airmax 720 apresenta inscrições da Undercover ao longo de sua silhueta.

Onde encontrar

Nike.com e Loja Cartel011

