Nike apresenta modelos feitos apenas com restos do chão de sua fábrica

São Paulo – A Nike apresentou ontem (5), em Nova York, uma coleção cápsula (edição especial) que promete redefinir o conceito de design sustentável. Os quatro modelos da coleção Space Hippie são feitos 100% com restos de fábrica: “lixo” do chão, que sobrou da fabricação de outros tênis Nike.

Do design à escolha dos materiais, tudo foi pensado para se encaixar no conceito de design circular e sustentabilidade. Segundo a Nike, os tênis tem a “menor pegada ambiental” da história da empresa, ou seja, o processo de fabricação tem a menor produção de carbono.

“Os produtos Space Hippie são artefatos do futuro”, diz John Hoke, Chief Designer Officer da Nike. Mínimo de material e energia, segundo a marca, é uma filosofia que transcenderá essa coleção cápsula e será usada em outros processos, tudo em nome do meio-ambiente.

O solado dos modelos é feito de Espuma Cratera, uma mistura das espumas tradicionais da Nike e 15% de borracha reciclada Nike Grind.

Dos quatro modelos, 01, 02, 03 e 04, os três primeiros são unissex e estarão disponíveis ainda no primeiro semestre de 2020 na plataforma SNKRS e em lojas selecionadas. Já o 04, modelo feminino, chega no final do semestre.

A coleção Space Hippie estará disponível com preço a partir de R$ 599,99.

Veja os modelos:

Space Hippie 01 Space Hippie 01

Space Hippie 02 Space Hippie 02

Space Hippie 03 Space Hippie 03