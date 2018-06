Nigéria vence Islândia por 2×0 e mantém Argentina viva na Copa

A Nigéria venceu a Islândia por 2 x 0 nesta sexta-feira e deu um gás extra para a Argentina antes da última rodada do grupo D na Copa do Mundo da Rússia.

Ahmed Musa foi o nome dos africanos, marcando os dois gols da vitória aos 4 e 30 minutos da segunda etapa. O meia Gylfi Sigurdsson ainda teve chance de recolocar os islandeses no jogo, mas desperdiçou pênalti assinalado pelo assistente de vídeo (VAR).

O resultado ajuda a Argentina, que ainda sonha com uma classificação após sonora derrota para a Croácia (3-0) e empate com a Islândia na estreia (1-1).

Os bicampeões precisam vencer a Nigéria no último jogo e torcer para tropeço islandês contra os croatas. Se a Islândia vencer na última rodada, a decisão será no saldo de gols, já que sul-americanos e nórdicos empatariam com quatro pontos.

A Croácia, classificada para as oitavas de final, lidera o grupo D com seis pontos, seguida de Nigéria (3), Islândia (1) e Argentina (1). A última rodada vai ser disputada no dia 26 de junho.