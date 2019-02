Nigéria disputará Olimpíadas com nove jogadores ‘americanos’

Londres – A seleção de basquete masculino da Nigéria entrou para a história ao conquistar a inédita vaga para os Jogos Olímpicos, curiosamente com um elenco formado por nove jogadores nascidos nos Estados Unidos.

Apenas Olumide Oyedeji, Tony Skinn e Ejike Ugboaja nasceram na Nigéria. O pivô Ike Diogu, nascido em Nova York principal destaque da seleção, já disse que está de ”saco cheio” por ser questionado sobre o mesmo tema em todas as entrevistas.

”Cada vez que alguém nos pergunta sobre não termos nascido na Nigéria, não tenho vontade de responder. Todos nós temos pais nigerianos, quase todos falam mais de um idioma, comemos alimentos da Nigéria e nos sentimos nigerianos”, afirmou Diogu.

A Nigéria foi a última equipe a conseguir classificação para os Jogos de Londres, após vencer a República Dominicana na partida decisiva do torneio pré-olímpico, que foi disputado na Venezuela, no começo do mês.

A seleção africana está no Grupo A dos Jogos Olímpicos, ao lado de Estados Unidos, França, Lituânia, Argentina e Tunísia. A estreia será no dia 29, às 6h (horário de Brasília), diante da Tunísia.