“Neymar voltou acima da minha expectativa”, afirma Tite

A tão sonhada volta de Neymar, com um golaço decisivo e grandes jogadas na vitória sobre a Croácia, superou as expectativas do técnico da Seleção, Tite, que se mostrou muito satisfeito com a evolução de seu principal jogador três meses após a grave lesão no pé direito.

“Ele voltou acima do padrão normal, muito acima da minha expectativa. Eu esperava muito menos dele porque é um processo de retomada”, comemorou Tite após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Croácia, em amistoso disputado em Liverpool.

O atacante do Paris Saint-Germain, que não jogava desde 25 de fevereiro, entrou em campo no segundo tempo no lugar de Fernandinho e abriu o placar para o Brasil num golaço, após driblar vários defensores croatas.

Embora venha de longo período de inatividade, a entrada de Neymar voltou a ser decisiva e contribuiu para que a Seleção encontrasse mais espaços em campo diante da forte marcação croata.

E, apesar da euforia pela grande atuação de Neymar, Tite não quis adiantar se seu camisa 10 será titular no segundo amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, no dia 10 de junho contra a Áustria, em Viena.

“Não vou precipitar nada, vou esperar que os treinamentos falem”, explicou o treinador.

“Ele vai ter oscilações que teve nos treinamentos até estar no padrão normal no terceiro ou quarto jogo. Vai acontecer”, alertou Tite, que tentou aliviar um pouco da pressão colocada sobre o atacante de 26 anos.

“A participação do Neymar foi planejada, é um jogador diferente, mas não pode ser dada a responsabilidade a ele só decidir porque fica desumano. Ele é parte integrante de um conjunto forte”, afirmou.

Na comemoração do gol, Neymar fez questão de abraçar Rodrigo Lasmar, médico responsável pela cirurgia em seu pé direito há três meses.

O golaço de Neymar foi a melhor notícia do dia para a Seleção, que sofreu para articular jogadas ofensivas no primeiro tempo.

“Houve dificuldades, uma marcação curta e acelerada da Croácia, dificultando nossa saída de bola e criando chances. Mas é nossa ideia de futebol e assim corremos risco. É inevitável”, reconheceu Tite.

O Brasil integra o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia, ao lado de Suíça, Costa Rica e Sérvia. A estreia será no dia 17 de junho contra os suíços.