Neymar volta a treinar com bola a dois dias de enfrentar Costa Rica

O atacante Neymar, que vinha sofrendo com dores no tornozelo direito, voltou a treinar com bola, nesta quarta-feira, em Sochi, a dois dias da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

Na véspera, o craque do Paris Saint-Germain deu um susto na torcida brasileira ao deixar a atividade mais cedo e mancando, se dirigindo ao hotel para realizar novas sessões de fisioterapia.

Nesta quarta, em treino fechado à imprensa, Neymar voltou ao campo e participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Tite, um trabalho tático em que o camisa 10 da Seleção fez parte da equipe titular, segundo informações divulgadas pela CBF.

Neymar vinha sofrendo com dores no tornozelo direito desde a partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, um decepcionante empate em 1 a 1 com a Suíça.

No duelo contra os suíços, Neymar sofreu 10 faltas, um recorde em uma só jogo do Mundial russo, e deixou o campo da Arena Rostov mancando.

Apesar das muitas faltas recebidas, Neymar pareceu sentir o tornozelo direito ao tentar finalizar uma jogada dentro da área da Suíça, um lance em que acabou chutando a perna do adversário, aos 39 minutos do segundo tempo.

Ainda segundo a CBF, as dores sentidas por Neymar não estão relacionadas com a cirurgia no pé direito realizada em março.

Com o estado físico de Neymar evoluindo, Tite deverá iniciar o duelo contra a Costa Rica com a mesma equipe que empatou na estreia com a Suíça.

Assim, o Brasil entrará em campo em São Petersburgo com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Após o treino, o Brasil embarca ainda nesta quarta-feira em voo para São Petersburgo, palco da partida de sexta-feira contra a Costa Rica.

Após o duelo contra os costarriquenhos, a Seleção fechará sua participação no Grupo E do Mundial russo contra a Sérvia, no dia 27 em Moscou.