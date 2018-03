Neymar recebe alta, deixa hospital e segue para Mangaratiba

Belo Horizonte – Um dia após passar por cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante Neymar recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo e deixou a unidade Contorno do Mater Dei pouco depois das 10 horas, seguindo para o aeroporto da Pampulha através de um helicóptero.

No aeroporto de Belo Horizonte, ele foi visto andando de muletas e acompanhado da namorada Bruna Marquezine. Agora, ele seguirá para Mangaratiba, no litoral fluminense, onde iniciará o seu processo de recuperação.

Neymar “driblou” a imprensa e os fãs que tentavam, ao menos, ter um contato visual ao deixar o hospital em Belo Horizonte por via aérea. Além dos jornalistas, o jogador da seleção era esperado por torcedores mirins e idosos, alguns deles com esperança de dar presentes para ele. A presença de um grupo de feiras também chamou a atenção, assim como a de um protesto contra a não liberação de medicamentos pelo STF.

O atacante do Paris Saint-Germain estava na capital mineira desde a noite de sexta-feira. Ele foi internado para realizar uma cirurgia no pé direito, com a inserção de um parafuso, além de um enxerto ósseo para recuperar mais rapidamente a fratura sofrida no domingo passado, na partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Como a operação foi bem-sucedida, Neymar pôde receber a alta hospitalar neste domingo, como já estava previsto, o que lhe permite iniciar a nova etapa da recuperação em Mangaratiba com luxo, conforto, a proximidade dos amigos e familiares, além de privacidade.

Antes da operação, o médico da seleção brasileira e responsável pela cirurgia, Rodrigo Lasmar, havia declarado que Neymar poderia ficar afastado dos gramados por até três meses. Após a intervenção cirúrgica, ele e o médico Gerard Salliant, representante que o PSG enviou para a operação, explicaram que o atacante passará por exames após seis semanas para determinar a evolução da recuperação e permitir uma avaliação mais precisa sobre por quanto tempo ele terá que ficar sem atuar.

A possibilidade de Neymar ficar três meses sem jogar o faria perder todo o restante da temporada 2017/2018 do futebol europeu, além de realizar o seu retorno às vésperas da Copa do Mundo de 2018 – a estreia da seleção brasileira na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.