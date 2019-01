Neymar publica foto ao lado de 24 homens após críticas nas redes sociais

São Paulo – A foto em que Neymar aparece com 26 mulheres no réveillon ainda está gerando polêmica. Separado de Bruna Marquezine desde outubro do ano passado, o atacante do PSG causou revolta nas redes sociais.

“Junta as 26 mulheres que não dá metade de uma Bruna Marquezine”, comentou uma seguidora. Outros comentários sugeriram que a imagem revela machismo por parte do jogador.

Nesta terça-feira, 1, o amigo Arthur Melo, meia do Barcelona, divulgou uma foto em que ele, Gabriel Medina e Neymar aparecem com 26 mulheres durante festa de réveillon. “Feliz ano novo! Happy new year everyone”, publicou o jogador na legenda da foto.

Após a polêmica, Neymar fez uma série de vídeos e publicou no perfil oficial dele no Instagram. Nas primeiras imagens, o jogador comemora o ano novo ao lado dos amigos, homens e mulheres.

E, na última imagem que aparece no stories do Instagram, a provocação: “Nós três (Gabriel Medina, Arthur Melo e Neymar) + 24 homens”, escreveu.

A atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, passou o réveillon em Fernando de Noronha, em uma balada com amigos.