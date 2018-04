Neymar prevê retorno em um mês e garante que chegará bem à Copa

SÃO PAULO – Um mês e meio após passar por cirurgia no pé, o atacante Neymar disse nesta terça-feira que se recupera bem, prevê retorno aos treinos em um mês e planeja chegar à Copa do Mundo em melhor forma do que estava antes da lesão.

“Pretendo chegar (ao Mundial) melhor do que eu estava. Claro que existem dúvidas, às vezes eu sinto também, mas é normal para um cara que passou pela primeira cirurgia na carreira. Para mim está sendo muito difícil ficar sem jogar, sem treinar”, afirmou o jogador do Paris Saint-Germain a jornalistas em São Paulo.

Neymar foi submetido a cirurgia no dia 3 de março para inserção de um parafuso associado a um enxerto colocado na lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito, em jogo do PSG no dia 25 de fevereiro.

Na última semana, o atacante passou por exames que, segundo ele, mostraram uma boa evolução. A previsão dos médicos é de um retorno aos treinamentos na segunda metade de maio.

“Não tem uma previsão exata. Faço último exame, se não me engano, em 17 de maio, aí ficaria liberado para jogar. Depende da evolução, dos próximos exames que eu fizer, mas deram uma data mais ou menos 17 de maio que eu esteja liberado”, declarou o jogador, ainda com uma bota imobilizadora e de muletas durante evento de um de seus patrocinadores.

Grande esperança do Brasil na Copa da Rússia, que começa em 14 de junho, Neymar afirmou que mantém contato com a comissão técnica da seleção, além da comunicação diária com seu clube para informar sobre a recuperação.

“Fico feliz de fazer parte da seleção, que para mim é a mais forte, a gente tem qualidade para vencer e a gente vai fazer por onde”, disse o atacante de 26 anos, que se machucou na Copa de 2014 nas quartas de final e perdeu o restante do torneio.

Jogador mais caro do mundo, Neymar disse que “o lado bom” da lesão é que ele chegará mais descansado ao Mundial. “Tenho que me dedicar ainda mais, mas vou ter tempo suficiente para chegar bem na Copa, para me preparar. Foi ruim me machucar, mas estou mais descansado, e esse é o lado bom. A gente tem que ver as coisas também pelo lado bom.”

Questionado sobre quais jogadores ele acredita que podem se destacar na Copa além dele, de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi, ele citou vários candidatos a destaque.

“Coutinho, Jesus, são jogadores que para mim vão fazer a diferença, espero que façam…Salah não está numa seleção de nome (Egito), mas acho que pode fazer uma boa Copa, tem outros jogadores, Hazard, De Bruyne, são jogadores de muita qualidade também, Suárez”, disse.

Namoro, pôquer e vídeo game

Neymar contou que sua rotina de tratamento começa às 9h ou 10h e termina às 21h. Ele garante que a fisioterapia é prioridade, mas que nesse período no Brasil faz outras coisas que gosta, como namorar e jogar video game e pôquer.

“Eu faço de tudo um pouco, só que de tudo com gelo. Claro que a fisioterapia é maior do que tudo que venho fazendo”, afirmou ele.

“Estou fazendo tudo que eu praticamente gosto. Eu namoro, mas tem o momento da físio, então ela tem que esperar um pouco, jogo meu pôquer, que é meu passatempo. Vou para o video game, meu computador, mas sempre fazendo tratamento, porque eu quero voltar bem, quero melhorar”, completou.

Quando voltar aos treinos, o atacante promete mais dedicação.

“Estou fazendo tratamento todo dia, a partir do momento que eu começar a treinar vou me dedicar mais do que eu me dedicava, porque é um sonho que está chegando, é uma Copa do Mundo. Esperei quatro anos por essa oportunidade, está perto e espero chegar muito bem.”