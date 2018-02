Neymar passará por cirurgia no Brasil no final de semana, diz PSG

São Paulo – O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira que Neymar será operado neste domingo, pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, devido fissura no quinto metatarso do pé direito sofrida no último domingo.

De acordo com nota divulgada pelo clube francês, o procedimento padrão apontava para um balanço de três dias da situação clínica do jogador. Encerrado o período, a decisão foi de submetê-lo ao procedimento cirúrgico.

Segundo o Paris Saint-Germain, o médico Gérard Saillant, que operou Ronaldo em 1999 e é assessor da equipe da capital, acompanhará a operação de Neymar no local.

No comunicado emitido hoje, não é revelado o prazo de retorno aos gramados. A previsão inicial, segundo a imprensa francesa, é de retorno em até dois meses.

Caso o atacante só volte no fim de abril, perderá o duelo de volta com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões da Europa, além de eventuais quartas de final, podendo atuar apenas nas semifinais, caso o PSG avance até lá.

No Campeonato Francês, que o time da capital lidera, com 14 pontos de frente para o Monaco, Neymar só atuaria em duas ou três partidas, na reta final da competição.

O camisa 10 da seleção brasileira se lesionou no último domingo, durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0. O jogador sofreu a contusão aos 35 minutos do segundo tempo e deixou o duelo antes do apito final.