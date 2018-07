Neymar parabeniza Mbappé e Rakitic por final da Copa do Mundo

O craque Neymar disse nesta sexta-feira estar “muito feliz” pelo francês Kylian Mbappé e pelo croata Ivan Rakitic, que no domingo disputam a final da Copa do Mundo da Rússia-2018.

“Sabemos como foi duro para vocês chegarem até aqui, agora desfrutem e se divirtam, pois valeu a pena. Estou muito feliz por vocês dois e me emociono vendo a reação dos torcedores dos seus países”, escreveu o camisa 10 do Brasil em sua conta no Instagram.

A mensagem acompanha uma foto-montagem com Neymar dando as mãos a Mbappé, colega de Paris Saint-Germain, e abraçando Rakitic, ex-companheiro dos tempos de Barcelona.

“Fico aqui na torcida pelo meu “Golden Boy” e pelo meu parceiro de Barcelona (…) É uma competição e que independente do resultado vocês já são campeões”, acrescentou Neymar.

“Não nego, gostaria de estar com um de vocês dentro de campo, mas nesta Copa não deu. Ficou para o Catar”, acrescentou o astro brasileiro. “Tenho muito orgulho de ter vocês como amigos e o mundo do futebol deve se orgulhar dessa grande final”, concluiu.