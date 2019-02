Neymar lança campanha pela proteção da Amazônia

Brasília – Neymar anunciou nesta sexta-feira uma parceria com a ONG World Wildlife Fund (WWF) em uma campanha de conscientização e proteção da Amazônia, maior reserva florestal do mundo.

“Eu acho que é dever de todo brasileiro e de todo ser humano olhar pela Amazônia, cuidar de nossas florestas. Precisamos devolver para a natureza tudo o que ela nos deu até hoje e é através da preservação que precisamos nos unir”, afirmou o atacante do Barcelona em comunicado que faz parte da iniciativa.

A campanha busca dar mais visibilidade internacional a um problema de alta sensibilidade no campo das mudanças climáticas e da conservação da biodiversidade, área em que o Brasil é um ator-chave por ter a maior quantidade de espécies no mundo – segundo dados do IBGE.

O jogador participa da campanha da WWF através do Instituto Projeto Neymar Jr. e gravou um vídeo que será divulgado neste sábado, 5 de setembro, data em que é comemorado o Dia da Amazônia.

A Amazônia tem sete milhões de quilômetros quadrados (km²), dos quais cinco e meio são florestas, e é palco de inúmeras atividades predatórias, como a derrubada ilegal de árvores.

Segundo os últimos dados do ministério de Meio Ambiente, em 2014 foram desmatados 5.012 quilômetros quadrados na Amazônia. O governo federal assumiu o compromisso de cumprir uma meta de reduzir esta área para 3.915 km² até 2020.