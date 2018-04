Neymar está próximo do retorno, afirma técnico do PSG

Os últimos exames médicos de Neymar apresentaram bons resultados e ele está próximo de um retorno ao PSG, afirmou o técnico Unai Emery nesta sexta-feira a respeito do atacante, que se recupera de uma cirurgia no pé direito no Brasil.

O treinador, no entanto, não mencionou datas precisas.

“Neymar está perto (do retorno), todos os exames médicos médicos foram bem. Quando ele chegar aqui, certamente vai querer jogar. Talvez tenha tempo de jogar algumas partidas até o fim da temporada”, afirmou o técnico do PSG em uma entrevista coletiva dois dias antes da partida contra o Mônaco, pelo campeonato francês, no Parque dos Príncipes.

Em uma entrevista gravada na quinta-feira, mas que só vai ao ar no sábado, Neymar afirmou que falta apenas um mês para a sua recuperação, a pouco mais de 60 dias do início da Copa do Mundo da Rússia.

“Falta um ‘mesinho’ ainda, um mês e pouco. Estou progredindo bem, consolidando bem, tudo nos conformes”, afirmou o craque da seleção brasileira em um trecho antecipado do programa Altas Horas, da TV Globo, que será exibido apenas no sábado à noite.

Neymar, 26 anos, aparece sorridente no trecho divulgado pela emissora e com uma bota ortopédica na perna direita.

De acordo com a imprensa, Neymar acaba de passar por um exame para monitorar a evolução de sua lesão, uma fratura do quinto metatarso do pé direito.

O camisa 10 da seleção brasileira sofreu a lesão em 25 de fevereiro em uma partida do campeonato francês contra o Olympique de Marselha (3-0). O atacante ficou de fora da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (1-2) em 6 de março.

O jogador foi operado no dia 3 de março em Belo Horizonte pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que na época projetou um período de recuperação de “dois meses e meio a três meses”, o que signficava que a temporada com o PSG estava encerrada.

Mas no final de março, o técnico Unai Emery había mencionou um retorno do brasileiro a Paris dentro de “duas a três semanas”, ou seja, antes do fim de abril.

O PSG conquistará o título da Liga Francesa no domingo se derrotar, em casa, o Mônaco.