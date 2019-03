Neymar está bem, mas “é cedo demais” para voltar, diz técnico do PSG

O atacante do PSG Neymar, lesionado no pé direito desde janeiro, está se recuperando bem, mas ainda é “cedo demais” para voltar a jogar, afirmou neste sábado o técnico do clube, o alemão Thomas Tuchel.

“Neymar se sente bem, sem dores. Mas é cedo demais para falar numa volta aos gramados. Precisamos ter paciência”, explicou o técnico alemão na véspera do confronto pelo Campeonato Francês contra o Toulouse.

“É difícil para mim, e é ainda mais difícil para ele. A única solução é ser paciente. Ele tem tempo para voltar, não quero definir uma data”, continuou Tuchel.

Lesionado contra o Strasbourg em 23 de janeiro pela Copa da França, o atacante de 27 anos segue um tratamento conservador, evitando assim uma segunda cirurgia no pé direito em um ano.

O PSG explicou em final de janeiro que esperava ter Neymar de volta em até 10 semanas, ou seja, no início de abril.