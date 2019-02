Neymar e outros jogadores brasileiros com pontas em filmes

Neymar está se tornando um popstar ainda mais famoso, se é que isso é possível, e agora faz sucesso também no cinema. Aqui embaixo segue uma cena do craque contracenando com Samuel L. Jackson no filme XXX: Reativado. A atuação pode não ter sido a melhor e a participação não foi lá tão grande, mas o importante é que nosso camisa 10 está em um dos maiores blockbusters do ano, e isso por si só já é legal demais.

Pensando nisso, lembramos de outros jogadores brasileiros que se arriscaram na grande tela, seja em pequenas participações ou fazendo o que sabem de melhor: jogar futebol.