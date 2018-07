Neymar descreve eliminação como o momento “mais triste” da carreira

São Paulo .- Neymar saiu sem falar com a imprensa na sexta-feira, após a derrota por 2 a 1 do Brasil para a Bélgica, mas quebrou o silêncio neste sábado ao utilizar as redes sociais para descrever a eliminação como o “momento mais triste” da carreira.

“Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira, a dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história, mas não foi dessa vez”, comentou o camisa 10 da seleção brasileira.

“Difícil encontrar forças pra querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa”, acrescentou.

Assim como na Copa do Mundo de 2014, quando a seleção brasileira foi eliminada pela Alemanha por 7 a 1 nas semifinais, Neymar se despediu do torneio nas quartas de final. Naquela ocasião, o atacante foi atingido por uma joelhada do colombiano Camilo Zúñiga e fraturou uma vértebra, por isso não enfrentou os alemães.

“Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações”, concluiu o jogador. EFE