Neymar deixa treino da seleção brasileira mancando

O atacante Neymar abandonou treino da seleção brasileira na cidade russa de Sochi nesta terça-feira mancando e com aparente dor no pé direito, o mesmo que foi operado em março, após ter sofrido diversas faltas na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Suíça.

Imagens ao vivo do treino da seleção transmitidas pelo Sportv mostraram Neymar deixando a atividade da equipe e sentando em um banco.

O camisa 10 brasileiro foi acompanhado para fora de campo pelo médico da equipe, Rodrigo Lasmar, e inclusive retirou a chuteira direita para receber atendimento.

Neymar levou 10 faltas na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo contra os suíços, no domingo, e já havia mancado durante o próprio jogo, que terminou empatado em 1 x 1.

O jogo marcou seu retorno aos gramados em partidas oficiais após ter passado por uma cirurgia no início de março para tratar de uma fissura no quinto metatarso do pé direito sofrida durante partida de seu clube, o Paris Saint-Germain.

Antes da estreia no Mundial o jogador disputou dois amistosos pela seleção brasileira na preparação para a Copa.

O Brasil voltará a campo na sexta-feira para disputar seu segundo jogo no Mundial, contra a Costa Rica, em busca de uma vitória para se recuperar após o empate no jogo de estreia na Copa da Rússia.