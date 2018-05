Neymar começará a treinar com bola amanhã, anuncia PSG

Paris – O atacante Neymar, que desde fevereiro se recuperava de uma fissura no quinto metatarso do pé direito, voltará a treinar com bola neste domingo, segundo informou o Paris Saint-Germain em comunicado.

“Os exames realizados neste sábado mostraram uma consolidação satisfatória da lesão do quinto metatarso do pé direito. Por este motivo, Neymar começará a partir amanhã a sua preparação física com bola”, detalhou o clube.

A divulgação da nota do PSG ocorre horas após o anúncio do médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, que considerou Neymar apto para voltar aos treinos a cerca um mês para o início da Copa do Mundo.

Fora dos gramados, a imprensa francesa especula a possibilidade de Neymar, o jogador mais caro da história, trocar o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid na próxima temporada.

Neste sábado o jogador publicou no Twitter uma foto com o novo uniforme do PSG e se disse “orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos”. EFE