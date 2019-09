New Balance dá mais um passo para se aproximar das novas gerações

Uma cena do filme “Amor a Toda Prova”, de 2011, resume a antiga pedra no sapato da New Balance. Para o espanto do apatetado vivido por Steve Carrell, o personagem de Ryan Gosling atira da varanda de um shopping os calçados da marca que não saem do pé do primeiro. E pisa bem na ferida, ao perguntar se o outro usa aquele par de tênis porque na verdade é o Steve Jobs.

Por um bom tempo, graças ao apreço do fundador da Apple pela marca, pensar na New Balance equivalia a pensar em Jobs – um gênio da tecnologia, mas não exatamente um ícone de estilo. A grife, no entanto, soube dar um passo para frente ao firmar parcerias com marcas moderninhas como Concepts, Wings & Horns e J.Crew.

A grife inglesa Sneakersnstuff é outra da lista. Em agosto, ela lançou em parceria com a New Balance o modelo 577SKS, apelidado de “Grown Up”. O aposto faz menção aos 30 anos da versão original e aos 20 anos da empresa britânica. Mas também pode ser lida como uma referência à maturidade atingida pela queridinha de Jobs. A novidade custa US$ 159. sneakersnstuff.com