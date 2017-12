Netflix renova “Stranger Things” para terceira temporada

Los Angeles – A Netflix anunciou nesta sexta-feira em comunicado a renovação de “Stranger Things” para uma terceira temporada, ainda sem data de estreia.

Ambientada na fictícia cidade de Hawkins (Indiana) durante os anos 80, “Stranger Things” relata em sua primeira temporada o desaparecimento de um menino em estranhas circunstâncias, o que faz com que seu grupo de amigos se lance em sua busca.

A mãe do menino também embarca em uma investigação própria ajudada pelas autoridades locais e começa a se desentranhar uma série de mistérios relacionados com experimentos governamentais secretos, forças sobrenaturais e uma menina com superpoderes chamada Eleven.

Na segunda temporada, que foi lançada no final do último mês de outubro, Eleven explora ainda mais as suas habilidades enquanto novas ameaças extraterrestres estão à espreita.

A série conta em seu elenco com Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo, entre outros.

Criada pelos irmãos Duffer, a série recebeu 18 indicações ao Emmy deste ano e levou o prêmio de melhor elenco do Sindicato de Atores.