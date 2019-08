Netflix relança episódios de La Casa de Papel com participação de Neymar

Madri — A Netflix relançou nesta terça-feira dois episódios da terceira temporada da série La Casa de Papel, que contaram com a participação do atacante Neymar, que interpreta um monge brasileiro chamado João.

O craque do Paris Saint-Germain, aparece desde o início da tarde no início dos capítulos 6 e 8 da temporada mais recente disponibilizada pela plataforma de ‘streaming’.

O material havia sido lançado em julho, mas a presença de Neymar foi cortada, devido as acusações de violência sexual feitas pela modelo Najila Trindade, em caso que foi arquivado pela justiça.

Com a decisão, tomada a partir de falta de provas, a Netflix resolveu relançar os episódios, gravados anteriormente a divulgação das denúncias, em janeiro, segundo uma fonte da plataforma explicou à Agência Efe.

Nas duas cenas em que participa, Neymar contracena com Álvaro Morte (Professor) e Pedro Alonso (Berlim). O personagem do jogador de futebol, é João e revela ter nascido em São Paulo. O monge, no entanto, conta não ser fã de futebol.

A terceira temporada de “La Casa de Papel” foi um sucesso de audiência, com 34 milhões de espectadores únicos apenas nos sete dias seguintes à estreia.