Netflix quer que espectadores escolham final de série nos EUA

A Netflix produzirá um programa para adultos em que os espectadores poderão “escolher sua aventura”, adicionando assim um novo gênero de programação a um serviço que oferece filmes, seriados, documentários, comédia de stand-up e reality shows.

A reação aos programas infantis da Netflix “Gato de Botas – Preso num Conto Épico” e “Buddy Thunderstruck: A Pilha do Talvez”, que permitem que os espectadores escolham os rumos das histórias narradas, convenceu o diretor de conteúdo Ted Sarandos de que valeria a pena experimentar uma série semelhante para adultos.

Os espectadores do programa para adultos poderão escolher qual história seguir e voltar para assistir o mesmo programa novamente com um final diferente. Os programas de TV interativos existem há anos, mas ainda não conseguiram conquistar um público grande.

O interesse da Netflix, proprietária da maior rede on-line de TV paga do mundo, poderia mudar isso. A empresa abalou o negócio de TV tradicional com um serviço de streaming que oferece milhares de títulos sob demanda e planeja gastar entre US$ 7 bilhões e US$ 8 bilhões em programação em 2018.

A Netflix também lançará 30 seriados em idioma local no próximo ano e 80 filmes, disse Sarandos durante uma conferência de investidores. A empresa planeja produzir 60 programas infantis e alguns filmes de animação em breve.

Sarandos deu prioridade aos seriados originais, que os clientes não podem conseguir em nenhum outro lugar, porque eles conquistam clientes para a Netflix.

“Boa parte da visão convencional sobre programação de TV, na verdade, está errada”, disse Sarandos.