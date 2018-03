Netflix prepara documentário sobre atentados de Paris

Paris – A plataforma de streaming Netflix lançará neste ano um documentário sobre os atentados jihadistas cometidos em Paris, que deixaram 130 mortos e 413 feridos no dia 13 de novembro de 2015.

Os irmãos franceses Jules e Gédéon Naudet, autores do filme “9/11”, que mostra o trabalho dos bombeiros no ataque ao World Trade Center de Nova York, serão os diretores do documentário, que estará disponível em meados deste ano, segundo o jornal “Le Figaro”.

Dividido em três episódios, o documentário terá cerca de 40 depoimentos de sobreviventes dos atentados contra o Stade de France, de vários bares e restaurantes de Paris e da casa de shows Bataclan, alvos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Os Naudet, que residem em Nova York e são conhecidos por várias reportagens de sobre política americana, entrevistaram também políticos como a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e François Hollande, presidente da França durante os tiroteios.

O título do novo documentário da Netflix será “13 Novembre: Fluctuat Nec Mergitur”, em alusão ao lema da capital parisiense, expressão em latim que significa “é sacudida pelas ondas, mas não afunda”.