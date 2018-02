Netflix nega que espione seus assinantes

A Netflix negou ter contatado um de seus usuários que, supostamente, havia visto 188 episódios de sua série favorita em uma semana.

A história falsa foi postada no início do mês no PizzaBottle, um site de entretenimento pouco conhecido. O autor do artigo relatou uma mensagem publicada no fórum Reddit por um desconhecido que dizia ter sido contatado pela Netflix por seu consumo intenso de séries de tv.

O internauta contou que estava um pouco deprimido e que havia visto os 188 episódios da série americana “The Office” em uma semana. Isso é quase dez horas de Netflix por dia.

Segundo a nota, a plataforma de vídeos pediu que ele entrasse em contato para verificar se tudo estava bem em sua vida.

A história, no entanto, é falsa.

“A Netflix não contata seus assinantes de forma proativa para assegurar-se de que estão bem com base em seus hábitos de consumo”, afirmou o grupo à AFP.

O engano foi facilmente aceito devido às últimas polêmicas nas quais se encontrou recentemente o gigante do streaming, acusado de ser muito invasivo na vida privada de seus usuários.

Antes do Natal, o grupo postou um tuíte em tom jogoso: “Às 53 pessoas que viram “A Christmas Prince” todos os dias durante os últimos 18 dias: quem fez mal a vocês?”.

Em um infográfico que resumia seu anos de 2017, Netflix usou novamente do humor para dizer que um assinante havia visto “Piratas del Caribe” todos os dias do ano.