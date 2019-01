Netflix manda recado para HBO sobre Game of Thrones

São Paulo — Nesta segunda-feira (7), foi divulgado no perfil oficial da HBO no Twitter uma prévia com as séries que voltam a emissora este ano. Uma delas é Game of Thrones. E não foram só os fãs da série que ficaram animados.

A Netflix US também. “Eu preciso muito do trailer. Vamos logo!”, escreveu a plataforma de streaming.

I NEEEEEEED THE TRAILER SO BAD. COME ON ALREADY!!!! — Netflix US (@netflix) January 7, 2019

No compilado divulgado pela HBO, com cenas inéditas de diversas produções, como Big Little Lies e Watchmen, a de GoT mostra Daenerys chegando à Winterfell ao lado de Jon Snow e sendo cumprimentada por Sansa Stark, que diz: “Winterfell é sua, Vossa Graça”.

A oitava e última temporada da premiada série estreia em abril deste ano e contará com apenas seis episódios. A data exata ainda não foi confirmada.