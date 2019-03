Netflix irá produzir série sobre “Cem Anos de Solidão”, de Garcia Márquez

São Paulo – A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (6) que adquiriu os direitos para produzir uma série baseada no clássico romance do realismo fantástico latino americano, o livro “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez. A notícia foi confirmada pelo Twitter do serviço de streaming nos Estados Unidos.

É a primeira vez em mais de 50 anos que a família do escritor colombiano permite que a obra, uma das mais lidas e traduzidas do mundo, seja adaptada para uma produção audiovisual.

Em entrevista ao jornal The New York Times, os filhos do escritor, que faleceu no dia 17 de abril de 2014, disseram que seu pai recusou, em vida, inúmeras ofertas. Sua preocupação é que a obra não se encaixaria bem em um filme ou dois. Ele também se preocupava de que a linguagem da adaptação não fosse o espanhol.

Ambas as demandas do prêmio Nobel de 1982 parecem ter sido atendidas pela Netflix, que vem se destacando pela diversidade geográfica e de linguagem de suas produções.