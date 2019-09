Netflix fecha acordo com rei de Bollywood para conteúdo original

A Netflix vai trabalhar com um dos cineastas mais influentes da Índia para obter programação original, em mais uma iniciativa da gigante de streaming para oferecer conteúdo de qualidade em um país com fome de entretenimento.

A empresa com sede em Los Gatos, na Califórnia, fechou uma parceria com uma unidade da Dharma Productions, controlada por Karan Johar, para produzir uma variedade de filmes e séries exclusivamente para a Netflix.

O diretor, produtor e apresentador de programas Johar é considerado o rei do cinema de Bollywood, em grande parte graças aos temas animados, elencos repletos de estrelas, cenários extravagantes e trajes chamativos que ajudaram a transformar vários de seus filmes em blockbusters.

Johar é frequentemente descrito como o homem gay mais famoso do país, sendo convidado para alguns dos casamentos mais luxuosos da Índia, incluindo as recentes núpcias dos filhos do magnata Mukesh Ambani, presidente do conselho da Reliance Industries. Johar tem mais de 16 milhões de seguidores no Twitter e quase 10 milhões no Instagram.

A Netflix oferece um “espaço sem medo para criadores”, disse Johar no comunicado anunciando a parceria. “Criar histórias universais sobre a Índia para que o mundo as descubra é uma oportunidade incrível e sem precedentes.”

O setor de transmissão de vídeo da Índia deve crescer quase 22% por ano e gerar receitas de 119 bilhões de rupias (US$ 1,7 bilhão) até 2023, segundo um relatório recente da consultoria PwC. Gigantes globais tentam ganhar uma maior fatia do mercado indiano, que é disputado pelo Hotstar, da Disney, Prime Video, da Amazon.com, e Flipkart, do Walmart, que anunciou streaming de conteúdo gratuito através do Flipkart Video. A Jio, da Reliance Industries, lançou um serviço que permite aos assinantes assistirem a filmes no mesmo dia da estreia nos cinemas.