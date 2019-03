Netflix divulga trailer de série sobre Madeleine McCann; assista

Em 2007, o caso de Madeleine McCann chocou o mundo. A pequena inglesa de três anos desapareceu durante uma viagem com a família em Portugal. Os pais jantavam com amigos em um restaurante próximo ao hotel e, ao retornarem, não encontraram a filha. Desde então, o caso permanece sem respostas.

Nesta quinta-feira (14), a Netflix divulgou o trailer de O Desaparecimento de Madeleine McCann, série documental que traz detalhes sobre esse que se tornou um dos maiores mistérios envolvendo desaparecimentos do mundo. A produção de oito episódios reúne entrevistas com jornalistas e investigadores que atuaram no caso há quase 12 anos.

Assista ao trailer da série, que estreia amanhã, 15, na Netflix: