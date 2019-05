Netflix divulga trailer da terceira temporada de “3%”

São Paulo – A Netflix divulgou nesta terça-feira, 14, o trailer da terceira temporada de “3%”. A produção original da plataforma de streaming estreia no dia 7 de junho. No vídeo publicado no YouTube, é possível conhecer um pouco da Concha, uma alternativa para o Maralto.

Teoricamente, o lugar é um espaço em que todos são bem-vindos, mas uma tempestade de areia faz surgirem problemas. Com o agravamento da falta de água e comida, os moradores exigem um processo, como do Maralto, para determinar quem merece ficar na Concha.

Assista ao trailer no endereço eletrônico a seguir: