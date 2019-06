Netflix divulga trailer da 3ª temporada de “La Casa de Papel”

São Paulo – A Netflix divulgou nesta segunda-feira (3) o trailer da terceira temporada da série “La Casa de Papel”, que estreia globalmente no dia 19 de julho.

Nessa temporada, depois de fugir com um bilhão de Euros do FNMT, o professor recebe um telefonema: um dos membros do grupo foi capturado. A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo já pensado.

“La Casa de Papel” se tornou a série de língua não-inglesa mais assistida mundialmente quando foi lançada pelo serviço de streaming em 2018.

Criada por Álex Pina e dirigida por Jesús Colmenar, a série traz no elenco Álvaro Morte, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Alba Flores, Miguel Herran, Esther Acebo, Ituño Ituño, Darko Peric, Rodrigo de la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Henrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández Mario de la Rosa, José Manuel Poga e Fernando Cayo.