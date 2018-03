Netflix divulga teaser de “House of Cards” sem Kevin Spacey

Aproveitando a premiação do Oscar neste domingo (4), a Netflix resolveu divulgar o trailer da última temporada da série “House of Cards“, que não contará com ator Kevin Spacey, demitido após casos de assédio sexual. O vídeo de 30 segundos mostra a personagem Claire, interpretada pela atriz Robin Wright, passeando pela Casa Branca, até chegar no salão oval.

Ela provavelmente ocupará o papel central, já que a quinta temporada foi encerrada com seu personagem se tornando presidente dos Estados Unidos.

A data da divulgação da temporada ainda não foi informada.

Após a demissão de Spacey, os episódios tiveram uma mudança na trama. A plataforma de streaming, entretanto, não comentou o que acontecerá com o personagem neste novo piloto.

O ex-protagonista de House of Cards foi acusado de cometer abuso sexual contra Anthony Rapp em 1986. A denúncia foi mais uma envolvendo a indústria cinematográfica nos últimos meses. Spacey chegou a pedir desculpas publicamente e assumiu ser homossexual.