Netflix divulga primeiras imagens da temporada final de “House of Cards”

São Paulo – A Netflix divulgou as primeiras imagens da temporada final da popular série “House of Cards“, que vai trazer Robin Wright como a nova protagonista após Kevin Spacey, que interpretava o ex-presidente Frank Underwood, ser afastado por conta de inúmeros denúncias de assédio sexual.

Em um primeiro momento, a plataforma de streaming havia cancelado a série quando as denúncias contra Spacey surgiram em outubro de 2017, mas dois meses depois o diretor de conteúdo da Netflix Ted Sarandos confirmou a derradeira temporada como uma forma de honrar os contratos dos quase 2 mil envolvidos na produção.

Ao contrário das cinco temporadas anteriores, que contavam com 13 episódios cada, a temporada final terá somente oito capítulos. Além de Robin Wright, que voltará como a presidente Claire Underwood, outros atores que participam da série, como Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver também estão de volta à produção.

As filmagens da sexta temporada de “House of Cards” terminaram no final de maio e a estreia está prevista para o final de 2018.