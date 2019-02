Netflix divulga primeiras fotos de La Casa de Papel 3

São Paulo – Se você é fã da série “La Casa de Papel” e já não aguenta mais de tanta ansiedade para a chegada da nova temporada, prepare-se! A Netflix divulgou as primeiras fotos da terceira etapa da história de Pedro Alonso e o time de criminosos.

No perfil oficial do Netflix no Instagram, uma série de imagens cria um clima de parte do cenário onde se passará a história desta vez. “É Florença? Não… É Berlim!”, diz a legenda da foto do serviço de streaming.

Se restava dúvidas de que Pedro teria morrido, as gravações revelam que ele voltará com tudo e em Berlim. A gangue deve transitar por outros países da Europa também. A terceira temporada de “La Casa de Papel” ainda não tem data de estreia oficial, mas não deve demorar muito para ser divulgada pela Netflix.