Netflix divulga elenco da quarta temporada de “Narcos”

Pela primeira vez, Narcos vai se passar fora da Colômbia. Na quarta temporada, a série que tem como foco grandes cartéis de droga desembarca no México e as mudanças não param por aí: o elenco foi totalmente renovado. Pedro Pascal, que viveu o agente Javier Peña da DEA nas três temporadas existentes, não estará mais na série.

Nesta sexta-feira, 20, a Netflix divulgou um vídeo em suas redes sociais mostrando os novos atores e atrizes. O mexicano Diego Luna vai interpretar Miguel Angel Félix Gallardo, o líder do cartel de Guadalajara, e o americano Michael Peña será o agente Enrique “Kiki” Camareña. Os outros papéis centrais da série ficam com Tenoch Huerta, que vai viver Rafael Caro Quintero, e Joaquin Cosío, que vai interpretar Ernesto Fonseca Carrillo, ambos também líderes do cartel.

Já a atriz americana Alyssa Diaz vai dar vida a Mika Camareña, a mexicana Teresa Ruíz será Isabella Bautista. O ator Alejandro Edda vai dar vida a Joaquín Guzmán, pertencente ao cartel de Sinaloa.

Outro confirmado no elenco é José María Yazpik, que vai viver Amado Carillo, o ‘señor de los cielos’. O ator foi o único que já participou da série, na terceira temporada.

O foco da quarta temporada será o cartel de Guadalajara, formado na década de 1980 por Rafael Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Carrillo, e que se tornou um dos mais bem sucedidos da época no envio da cocaína produzida na Colômbia para os Estados Unidos.