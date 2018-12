Netflix confirma a 2ª temporada da série “Narcos: México”

A Netflix confirmou nesta quarta-feira, 5, que haverá uma segunda temporada da série “Narcos: México”, com o mesmo criador e produtor executivo da primeira, Eric Newman.

A série, produzida pela Gaumont Television para a plataforma de streaming, foi originalmente pensada para ser a quarta temporada de “Narcos”, mas acabou sendo desenvolvida como uma série complementar focada no tráfico de drogas no México, enquanto a primeira abordava o tráfico de drogas na Colômbia.

A primeira temporada de “Narcos: México” explora as origens do combate atual contra as drogas voltando às suas raízes, desde o início do narcotráfico mexicano como uma confederação desorganizada e perdida de cultivadores e traficantes independentes até o nascimento do cartel de Guadalajara na década de 80.

Um policial corrupto do estado mexicano de Sinaloa, Félix Gallardo (Diego Luna), é quem assume o comando, unificando os traficantes e conseguindo construir um império que o levará a se aproximar do high society e da classe política do país.

Quando o agente da Agência de Combate às Drogas (DEA) Kiki Camarena (Michael Peña) se transfere com a esposa e o filho da Califórnia a Guadalajara para assumir o novo cargo, rapidamente percebe que a sua tarefa será mais desafiadora do que imaginou.

À medida que Kiki consegue informações sobre Félix e se envolve mais no caso, uma série de acontecimentos afetam o tráfico de drogas e o conflito.

No começo da segunda temporada, a maioria dos protagonistas estão detidos e a DEA lança uma campanha mais feroz para lutar contra o narcotráfico.