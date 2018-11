Netflix chega a acordo com grupo satanista após denúncia por plágio

Nova York – A Netflix chegou a um acordo com o grupo Templo Satânico depois de a empresa ter sido denunciada de plagiar uma estátua que aparece na série “As Arrepiantes Aventuras de Sabrina”, lançada em outubro deste ano.

Segundo a imprensa americana, Netflix e Warner Bros, que produzem a série em conjunto, chegaram a um acordo com o grupo satanista para evitar que as acusações de infração de direitos autorais, violação de marca registrada e danos empresarias chegassem à Justiça.

Por cada um dos crimes, o Templo Satânico exigia 50 milhões de dólares, o que totalizava 150 milhões de dólares. No entanto, os valores pagos por Netflix e Warner Bros não foram revelados pelas empresas.

De acordo com a revista “Business Insider”, o grupo conseguiu que fazer que os “elementos identificáveis da estátua de Baphomet” sejam reconhecidos nos créditos dos episódios que já foram filmados.

O Templo Satânico não deu detalhes do acordo com empresas, alegando estar sujeito a uma cláusula de confidencialidade.

O grupo satanista denunciou a Netflix no início de novembro em um tribunal de Nova York, afirmando que a série tinha copiado a estátua de Baphomet, um demônio representado como um macho de cabeça de bode, com forma antropomórfica.

Além disso, os satanistas argumentam que a estátua representa ideais da compaixão, da empatia e da luta pela Justiça. Na série da Netflix, Baphomet é apresentada como um “ponto central de uma escola associada com o mal, com o canibalismo e com assassinatos”, segundo o Templo Satânico.