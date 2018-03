Netflix anuncia série em parceria com o Kondzilla

São Paulo – A Netflix anunciou hoje em suas redes sociais a criação da série “Sintonia”, idealizada e dirigida pelo empresário Konrad Cunha Dantas, o KondZilla. Segundo a plataforma de streaming, a produção chegará ao catálogo apenas em 2019.

Inicialmente com oito episódios, a série será narrada sob a perspectiva de três personagens diferentes, “explorando a interconexão da música, tráfico de drogas e religião em São Paulo”.

“Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem fazer uma vida diferenciada de onde cresceram, finalmente percebem que as únicas pessoas que podem salvá-las de si mesmos … são eles próprios”.

Famoso por lançar os mais importantes nomes da cena atual do funk brasileiro, KondZilla é hoje dono do maior canal do YouTube no Brasil, com 29 milhões de seguidores. No começo deste mês, o produtor também alcançou a terceira posição no ranking dos maiores canais do mundo na plataforma de vídeo. Hits como “Vai Embrazando” e “Deixa o grave bater” alcançaram visualizações históricas para os padrões brasileiros.

A divulgação da nova parceria já viralizou nas redes sociais. No Facebook da Netflix a publicação alcançou, em uma hora, 32 mil curtidas, 8 mil compartilhamentos e 455 mil visualizações.

No Twitter, as reações estão divididas: uns aprovam a empreitada, outros acreditam que a plataforma poderia direcionar esforços em outras produções.

Mano, o Kondzilla vai fazer uma série com o Netflix, pensa??? O funk vai dominar o mundo, graças a Deus — technera (@napaulices) March 12, 2018

*Renovar/adicionar conteúdo que muitos estão pedindo*

Netflix:''Não achamos uma boa idéia'' *Lançar uma série criada pela KondZilla*

Netflix:''VAMO FAZER AGORA'' https://t.co/se2n70hQ39 — GRABBA (@grabingranero) March 12, 2018