Netflix anuncia sequência para o filme “Bright”, com Will Smith

O serviço de streaming Netflix anunciou nesta quarta-feira, 3, que irá produzir uma sequência para o filme Bright, lançado com exclusividade na plataforma em dezembro.

Com direção de David Ayer, o filme traz como protagonistas Will Smith e Joel Edgerton e traz um cenário futurista e fantasioso, com criaturas convivendo com humanos, na cidade de Los Angeles.

O anúncio do segundo filme, que também terá direção e roteiro de Ayer, veio com um vídeo em que diversas pessoas fazem teste para o papel de um Orc, uma das criaturas do filme.

Apesar de não revelar muitos detalhes sobre a audiência, a Netflix já afirmou anteriormente que Bright foi o filme original mais visto do serviço de streaming até hoje. O longa está disponível na plataforma.