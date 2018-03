Netflix anuncia saída de “Rick and Morty” e fãs não acreditam

São Paulo – Os fãs da série “Rick and Morty” foram pegos de surpresa com a notícia que surgiu nesta última segunda-feira, 5, dizendo que a animação vai sair do catálogo da Netflix no dia 1º de abril, antes mesmo do lançamento da terceira temporada, que foi ao ar nos Estados Unidos em 2017.

Quem acessa a plataforma de streaming vê o aviso que a série vai sair de ar na data, mas alguns fãs estão esperando que isso seja uma brincadeira da Netflix feita no Dia da Mentira. No Twitter, especula-se que, na realidade, a terceira temporada da atração será lançada NP dia 1º do mês que vem.

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa da Netflix confirmou que a data de expiração de “Rick and Morty” está marcada para 1º de abril, mas não deu maiores informações.

“Alguns títulos têm a data de expiração no serviço, mais precisamente aqueles com previsão para expirar nos próximos 30 dias. Ricky and Morty está marcado como disponível até 1º de abril”, informou a plataforma de streaming.