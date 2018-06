Dirigida por Carlos Saldanha, Netflix anuncia nova série brasileira

São Paulo – A Netflix anunciou nesta quarta-feira (20) a produção de uma nova série brasileira – Cidades Invisíveis, que será dirigida pelo consagrado diretor Carlos Saldanha, responsável por sucessos como Rio, Era do Gelo e O Touro Ferdinando.

De acordo com comunicado do canal de streaming, a série vai narrar a história de um detetive que se envolve em uma investigação de assassinato e entra em uma batalha entre dois mundos, o real e um submundo habitado por criaturas míticas que evoluíram de uma linhagem do folclore brasileiro.

Segundo Saldanha, Cidades Invisíveis é um projeto de paixão de uma vida que o traz de volta a filmar no Brasil. “Estou emocionado por poder levar um olhar contemporâneo do folclore brasileiro a milhões de pessoas ao redor do mundo conectadas através da Netflix”, afirmou o diretor em nota.

A nova produção terá inicialmente oito episódios com duração média de 1 hora cada um e começará a ser produzida no final deste ano. A Netflix não divulgou ainda a data de estreia da série no canal.