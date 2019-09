Netflix adquire direitos dos episódios de “Seinfeld” no mundo todo

Los Angeles — A Netflix adquiriu os direitos de exibição internacional da série “Seinfeld”, que a partir de 2021 terá todos os 180 episódios disponibilizados no catálogo da plataforma.

De acordo com o jornal “Los Angeles Times”, o acordo firmado entre Netflix e Sony – proprietária da série -, terá a duração de cinco anos.

Por enquanto, “Seinfeld” permanecerá na plataforma Hulu (da Disney) no mercado dos Estados Unidos, enquanto no âmbito internacional seguirá na Amazon Prime. Ambos os contratos terminarão no momento em que a série passará a ser exibida pela Netflix.

A nova aquisição vem logo após o catálogo da Netflix perder duas das séries mais queridas dos telespectadores, “Friends” e “The Office”.

Em julho, a WarnerMedia confirmou que a partir de meados de 202

0 terá a exclusividade dos direitos de “Friends”. A série ainda pode ser vista na Netflix, mas em breve migrará para o HBO Max, novo serviço do grupo Warner.

O mesmo acontecerá com “The Office”, que deixará a Netflix e, a partir de 2021, será exclusiva da nova plataforma digital que está sendo elaborada pela NBCUniversal.

A Netflix não divulgou o valor da aquisição de “Seinfeld”, mas fontes citadas pelo “Los Angeles Times” indicam que a operação supera os US$ 500 milhões que a NBCUniversal pagou por “The Office” e os US$ 425 milhões que a WarnerMedia desembolsou por “Friends”.

Exibida nos Estados Unidos entre 1989 e 1998, “Seinfeld” é considerada uma das comédias de TV mais populares e influentes da década.