Nestlé lança Sushi de Kit Kat para comemorar lançamento de loja

Entre as diversas bizarrices que podem ser encontradas no Japão, uma das mais chamativas são os sabores diversos de Kit Kat vendidos por la, como soja, wassabi e batata grelhada.

Crédito: Divulgação

A febre pelo doce é tão grande que a Nestlé vai inaugurar uma loja dedicada a eles. Para a estreia do local a empresa preparou uma novidade não menos inusitada, o sushi de Kit Kat.

Anos atrás a ideia foi divulgada como uma brincadeira de primeiro de abril, mas a ideia acabou sendo levada a sério pela marca, que usou três dos sabores mais tradicionais de sushi para a invenção: atum, ouriço do mar e ovo.

Crédito: Divulgação

O sushi de atum é feito com Kit Kat de Framboesa e flocos de arroz de chocolate branco. Já o sabor ouriço do mar leva Kit Kat de melão e Kit Kat de mascarpone enrolado em alga marinha. O Sushi de ovo traz Kit Kat sabor abóbora, com flocos de arroz de chocolate branco enrolado em alga marinha.

Os produtos estarão disponíveis do dia 2 ao dia 4 de fevereiro somente para quem gastar mais de ¥3000 (cerca de R$82) na loja dedicado ao doce.

Crédito: Divulgação