Nesta vila alemã o aluguel custa um dólar há 500 anos

Aluguel que pesa nas contas do fim do mês não é um problema enfrentado pelos habitantes da comunidade de Fuggerei – um conjunto habitacional em Augsburg, na Alemanha, onde os moradores pagam um dólar (aproximadamente R$3,20) de aluguel ao ano. E o valor se mantém o mesmo desde o século XVI, quando era cobrado em florins.

Cerca de 150 pessoas vivem ali em casas que exibem fachadas praticamente inalteradas há séculos. No espaço, há ainda um museu, um apartamento modelo e um bunker construído durante a Segunda Guerra Mundial. O complexo é um dos principais atrativos da cidade, que recebe cerca de 180 mil visitantes todo ano.

Fuggerei foi fundada em 1521 por Jakob Fugger, um comerciante e bancário que destinou parte de seu dinheiro à construção de um complexo para os necessitados. Para viver lá, no entanto, havia algumas condições: era preciso realmente ter condições econômicas restritas, ser católico e rezar três vezes ao dia.

Até hoje essas condições são impostas, mas as orações ficam por conta de decisão individual. Outras restrições foram adicionadas com o passar do tempo: atualmente, as portas fecham às 22h e quem volta para casa depois desse horário precisa pagar uma multa de até um euro.

Os investimentos da família de Fugger ao longo dos séculos e os juros rendidos mantém a comunidade viva até hoje.